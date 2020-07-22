حسام البدري وجهاز المنتخب يهنئان أحمد حجازي على عودة ويست بروميتش إلى البريميرليج

قدم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء جهازه الفني والإداري والطبي التهنئة للاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي ونادي ويست بروميتش ألبيون بعد نجاح فريقه في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز مجددا.









وأرسل البدري وجهازه محمد بركات وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وانيس الشعلالي رسائل تهنئة لحجاري بعد التأهل وتمنوا له التوفيق في المرحلة المقبلة.





وتعادل وست بروميتش على ملعبه مع ضيفه كوينز بارك رينجرز بهدفين لكل منهما ليتوج رفاق أحمد حجازي ببطاقة التأهل للبريميرليج مجددا في المركز الثاني لدوري الشامبيون شيب برصيد ٨٣ نقطة خلف ليدز المتصدر برصيد ٩٣ نقطة.