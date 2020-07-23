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فن

رزان مغربي: أجسد سكرتيرة محسن محي الدين وأتعرض للمشاكل في "صابر وراضي"

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
تواصل الفنانة رزان مغربي، تصوير مشاهدها في فيلم "صابر وراضي"، الذي تقدم فيه البطولة النسائية أمام الفنان أحمد آدم  والذي يتم تصويره هذه الفترة بعدد من المواقع الداخلية بمنطقة سقارة بالهرم.

وقالت رزان في تصريحات صحفية أنها تجسد شخصية جاسمين تعمل سكرتيرة لدى الفنان محسن محي الدين، الذي يجلس على كرسي متحرك، وتتعرض للعديد من المشاكل وتحلها مع راضي والذي يجسده لفنان أحمد آدم خلال أحداث العمل.

وأضافت أن شخصيتها في العمل هي شخصية جادة للغاية وتسير على نظام مختلف عمن حولها، وتتغير هذه الشخصية بشكل كامل في أواخر أحداث العمل لدخول شخص ما لحياتها وهو ما يجعلها تتحول بشكل كامل.

وتابعت:" أن دورها لم تقدمه من قبل وبعيدا عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل في أحد أعمالها مثل "رسايل".

وأوضحت رزان إنها بدأت تصوير الفيلم الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن ينتهي تصوير العمل بشكل كامل على حسب تصريحاتها أواخر الشهر الجاري، حيث يتم تصوير العمل يوميًا لإنجاز تصويره والدخول في أعمال المنتج لاختيار موعد عرضه.

وأشارت أن أحداث العمل، تدور في إطار كوميدي يبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي كعادة أحمد آدم في أعماله إلا أنه يبتعد في هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها في آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضى و"القرموطى على خط النار" عام 2017.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد آدم، ورزان مغربي، ومحسن محيي الدين، ودينا فؤاد، وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد وإنتاج السبكي.

وكان صناع العمل يستعدون لبدء تصوير الفيلم الفترة الماضية لعرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم فضلوا تأجيل التصوير في انتظار تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن رزان مغربي، حققت نجاحا كبيرا في رمضان الماضي ببرنامج "إغلب السقا" الذي تميزت فيه بخفة ظلها وسرعة البديهة والأزياء التى كانت ترتديها على مدار حلقات البرنامج.
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