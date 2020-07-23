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ثقافة

«الطوق والأسورة» من جديد على «الأوبرا المكشوف».. الثلاثاء

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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طارق موسى
قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "الطوق والأسورة" من إنتاج الفرقة، يعرض على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ابتداءً من الثلاثاء المقبل الموافق ٢٨ يوليو الجاري ويستمر أيام ٢٩ يوليو، و٥،٦،٧ من شهر أغسطس المقبل  في تمام الثامنة مساء. 

يأتي تقديم عرض "الطوق والاسورة" ضمن فعاليات "عودة الروح" والتي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، وكانت إدارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر، وخاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد، والالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، وبوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن عرض "الطوق والأسورة" قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولي لمصر في المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة  على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته  الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019 ، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربي ، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات العام الماضي ،  كما شارك في شهر أغسطس الماضي  بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته  ال١٢، كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.

"الطوق والأسورة" تدور  أحداثه  في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،نورهان أبو سريع ، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

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