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محافظات

وكيل الزراعة بالغربية: اعتماد 3359 استمارة لمشروع حصر المزارع الداجنة

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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احمد علي
أكد المهندس علي عبدالجواد بيومي أنه  تم اعتماد 3359 استمارة لمشروع حصر المزارع الداجنة بالغربية لمزارع الدواجن ويوجد 436 استمارة قيد رفع إحداثياتها والمتوقع أن يصل الحصر لمزارع الدواجن إلى عدد 4500 مزرعة خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف وكيل الزراعة أن مشروع حصر المزارع الداجنة يأتي علي مستوي الجمهورية بناء على تعليمات وزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد والذي يهدف إلى الوقوف علي الطاقة الفعلية للمزارع الداجنة بغرض توضيح الرؤية لمتخذي القرار لتطوير هذه المزارع وتحويلها من النظام المفتوح الي النظام المغلق لتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة ولسد احتياجات الشعب من اللحوم البيضاء والوصول إلى الاكتفاء الاكتفاء الذاتي والوصول لمرحلة التصدير للدول الأخرى .

وكشف الدكتور خالد الصعيدي مدير عام تنمية الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بالغربية أن مشروع حصر المزارع الداجنة قد أتاح لمعظم مربي الدواجن بالغربية فرصة استخراج ترخيص تشغيل المزرعة والذي يتم بعد خضوع المزرعة للفحص والوصول للمواصفات القياسية المطلوبة والتي أقرتها وزارة الزراعة.

وأضاف أنه تم إعطاء تراخيص تشغيل لعدد 300 مزرعة تقريبا بالغربية وجاري العمل على ترخيص جميع المزارع بعد الخضوع للفحص والمواصفات المطلوبة وتقديم طلب الترخيص من قبل المربي.
 
جدير بالذكر أن ترخيص التشغيل للمزرعه يعطي مميزات لصاحب المزرعة تتشكل في منحة القدرة الائتمانية لأخذ قرض باقل فائدة علي المزرعة كما يمنح المربي القدرة علي توريد وتسويق منتجاته للفنادق والمطاعم والشركات المعروفة من خلال ترخيص التشغيل الممنوح من قبل وزارة الزراعة 
وبذلك يكون للمربي الحق في المتابعة البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري والتي شاركت في عملية الحصر مع مديرية الزراعة فيما تم ارسال 4056استمارة كبيان للمزارع بالغربية لمديرية الطب البيطري.
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