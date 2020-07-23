AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ربنا يخليك لينا ياريس.. شاهد فرحة الحاصلين على العفو الرئاسي.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:27 م
احد الحاصلين على
احد الحاصلين على عفو رئاسى
Advertisements
مصطفى الرماح
قال احد السجناء الحاصلين على عفو رئاسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الاضحى المبارك "كنت قاعد فى العنبر معرفش أى حاجة وإن اسمى جه فى قرار العفو".

وقال اخر عقب الافراج عنهم: "فرحانين اننا رايحين لاهالينا علشان نعيد معاهم ونشكر الرئيس السيسي على الافراج عنا".

وقالت احدى الحاصلات على العفو: "نشكر الرئيس السيسي وكل سنه وانت طيب وكتر خيرك اننا نعيد مع اولادنا".


وكانت لجان قطاع السجون فحصت ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2130) نزيلا من بينهم (221) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.


يأتى ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع. 


يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (411) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بكل من (الذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو  وعيد الأضحى المبارك).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفراج عن 528 من نزلاء السجون بمناسبة أعياد تحرير سيناء

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.. الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون

شاهد .. لحظة الإفراج عن 5532 سجينا بمناسية الاحتفال بعيد الفطر

شاهد .. لحظة الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

الداخلية: الإفراج عن 837 من نزلاء السجون

الداخلية : الإفراج عن 530 من نزلاء السجون

ترشيحاتنا

ماكرون يطالب بتحرك أوروبي لوقف انتهاكات تركيا.. فيديو

تركيا تقرر وقف توزيع معدات الوقاية المجانية على الأطباء

منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.. مشروع قانون للإيجار القديم

تاج الأميرة بياتريس في حفل زفافها يتسبب في إزعاج الملكة .. لهذا السبب

رغم غلق الشواطئ.. التفاصيل الكاملة لغرق 4 أشخاص داخل شاطئ بالإسكندرية

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يبحث عن منى عبد الغني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليط 3 فواكه .. أقوى مشروب لتقوية المناعة وزيادة فيتامين c

عرض خطاب نادر كتبته الأميرة ديانا فى عيد ميلادها للبيع في مزاد

في عيد ميلادها.. شاهد إنجي المقدم بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير