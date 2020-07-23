ربنا يخليك لينا ياريس.. شاهد فرحة الحاصلين على العفو الرئاسي.. فيديو

وقال اخر عقب الافراج عنهم: "فرحانين اننا رايحين لاهالينا علشان نعيد معاهم ونشكر الرئيس السيسي على الافراج عنا".

وقالت احدى الحاصلات على العفو: "نشكر الرئيس السيسي وكل سنه وانت طيب وكتر خيرك اننا نعيد مع اولادنا".

وكانت لجان قطاع السجون فحصت ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2130) نزيلا من بينهم (221) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.









يأتى ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.









يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (411) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بكل من (الذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو وعيد الأضحى المبارك).