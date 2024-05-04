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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم السبت قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

القى نيافة الانبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا عظه عن قيامة السيد المسيح مؤكدا على ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والانتاج حتى تزدهر مصر وتتقدم.

قدم المحافظ التهانى للاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد معربا عن تمنياته القليبية بان يكون عيدا سعيدا  وان يعم الامن والامان ويحفظ مصر الغالية ، وشهدت الكنيسة تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن عيد القيامة المجيد  فيما ردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بتلك المناسبة. 

 توجّه الانبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بالشكر لمحافظ القليوبية على تهنئته بعيد القيامة المجيد، معرباً عن تمنياته لكل القيادات التنفيذية والامنية والشعبية بالمحافظة التوفيق  والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وفى سياق متصل اتخذت مديرية أمن القليوبية كافة التدابير الامنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها واليها بالإضافة إلي وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس المنتشرة بالمحافظة.

القليوبية الجمهورية الجديدة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحركة المرورية القيامة المجيد

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