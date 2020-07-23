أشهر 3 سيارات موفرة للغاز الطبيعي

تعمل للحفاظ على البيئة وتوفير معدل الاستهلاك وللتكلفة العالية الناتجة من استخدام الوقود، وشهد عام 2020 مجموعة من السيارات الموفرة في استهلاك الغاز. تلتفت الأنظار والجهود حاليا لشراء سيارات بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة وتوفير معدل الاستهلاك وللتكلفة العالية الناتجة من استخدام الوقود، وشهد عام 2020 مجموعة من السيارات الموفرة في استهلاك الغاز.









لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز السيارات التي تحتوي على معدل وقود أقل .. تعرف عليها.









سيارة فورد

تستهلك تلك السيارة "غاز" بمعدل جالون أي ما يساوي 3.8 لتر لكل 42 ميلا يقطعها على الطرق السريعة وداخل المدن معا، ويتوفر الطراز بسعر 28 ألف دولار.









سيارة لكزس

من الفورد للكزس ES Hybrid، موديل عام 2020، الذي يستهلك الغاز كوقود بمعدل جالون أي ما يساوي 3.8 لتر لكل 44 ميلا يقطعها على الطرق السريعة وداخل المدن معا، ويتوفر في الأسواق بسعر يبدأ من 41,810 ألف دولار.









سيارة تويوتا

تستهلك "جالون" أي ما يساوي 3.8 لتر لكل 52 ميلا، ويتوفر بسعر افتتاحي 23,100 ألف دولار.









يذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنفيذ خطة طموح وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والإسراع في إجراءات وخطط إقامة مراكز جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لمواكبة الزيادة المستهدفة في أعداد السيارات المُحولة بمصر.



