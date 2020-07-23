ظاهرة نادرة ومرعبة.. النهر الأسود الدخاني يغمر ولاية أمريكية.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو، يوضح ظاهرة نادرة ، وغريبة، حدثت فى ولاية أريزونا الأمريكية.





وأوضحت القناة أن مواطنى ولاية أريزونا الأمريكية فوجئ برؤية نهر دخاني من الرماد والسخام وبقايا الأشجار المحترقة، تغمر أحواض الموارد المائية.





وظهر فى الفيديو منظر مرعب و مخيف، وقد أوضحت الهيئة الجيولوجية الأمريكية أن الظاهرة عبارة عن تدفق طيني أثارته الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة بعد حرائق الغابات.





وحسب التقرير الصادر عن الهيئة فإن هذه التدفقات من الحطام التي تسببت بها الأمطار الغزيرة هي أحد أكبر المخاطر التي تلي الحريق لأنها وقعت فجأة ودون سابق إنذار.



