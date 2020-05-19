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فيضان في الصومال يخلف عشرات القتلى.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:57 ص
فيضان بالصومال
فيضان بالصومال
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات، يظهر من خلالها، مقتل العشرات في فيضانات في الصومال.

وأثرت تلك الفيضانات على ما يقرب من مليون شخص، وشرَّدت أكثر من 400 ألف من منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة.

ويحاول الناس الخوض في مياه الفيضانات في مدينة بيليدوين وسط الصومال بعد أن فاض نهر شابيلي تاركا 1200 شخص عالقين بسبب انقطاع الطرق.

ويخشى المسؤولون من أن تتسبب الفيضانات بتفشي الأمراض.

ونتجت الفيضانات عن هطول أمطار غزيرة، مما أدى أيضًا إلى غمر المرتفعات في إثيوبيا المجاورة.
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