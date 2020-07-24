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أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: قلقون من عودة تفشي كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:58 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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القسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن هناك قلقا في بلاده من عودة تفشي فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الاستعداد.

وأضاف جونسون في تصريحات نقلتها "العربية"، أن بريطانيا تعمل بقوة للحصول على لقاح لكل مواطنيه ضد كورونا قريبا.

وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أكد مرارا أن فيروس كورونا تحت السيطرة في عموم البلاد، لافتا إلى أنه يسعى للحفاظ على هذا الوضع.

وأكد جونسون، أن نتائج لقاح كورونا إيجابية جدا، وذلك بعدما قالت جامعة أوكسفورد إن اللقاح المضاد لـ كوفيد-19 أظهر نتائج جيدة، مشيرة إلى أنه أظهر مستويات سلامة مقبولة واستجابة مناعية قوية، في مرحلة مبكرة.
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