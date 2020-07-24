رئيس الوزراء البريطاني: قلقون من عودة تفشي كورونا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن هناك قلقا في بلاده من عودة تفشي فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الاستعداد.





وأضاف جونسون في تصريحات نقلتها "العربية"، أن بريطانيا تعمل بقوة للحصول على لقاح لكل مواطنيه ضد كورونا قريبا.





وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أكد مرارا أن فيروس كورونا تحت السيطرة في عموم البلاد، لافتا إلى أنه يسعى للحفاظ على هذا الوضع.



