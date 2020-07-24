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منوعات

بعد 20 عاما فقط.. العالم سيغرق في نفايات البلاستيك

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:42 م
نفايات البلاستيك
نفايات البلاستيك
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أماني إبراهيم
نشرت دراسة جديدة تننبؤا بمصير كوكب الارض في ظل التزايد الضخم لاستخدام المنتجات البلاستيكية.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، ستضرر البيئة بحوالي 1.3 مليار طن من البلاستيك في العالم في البر والبحر، بحلول عام 2040، إذا لم يتم إتخاذ إجراء عالمي لوقف استخدامها.

وقال الدكتور كوستاس فيليس من جامعة ليدز إن الرقم المتوقع لحجم النفايات البلاستيكية ضخم جدا، مشيدا بجهود منفذي هذه الدراسة.

ويقول فيليس:"من الصعب تصور كمية بهذا الحجم، ولكن تخيل وضع كل هذا البلاستيك على سطح مستو، فسوف يغطي مساحة تقدر بمساحة بريطانيا مرة ونصف".

وتعد المخلفات البلاستيكية هي الأكثر خطورة على البيئة، لأنه معقدة وصعبة التحلل، وللانتهاء من هذه الدراسة قام الباحثون بتتبع إنتاج واستخدام والتخلص من البلاستيك في جميع أنحار العالم.

وابتكر الفريق نموذجا للتنبؤ بتلوث البلاستيك في المستقبل، بناء على الاتجاه الحالي لزيادة إنتاج البلاستيك وعدم حدوث تغيير كبير في كمية إعادة التدوير، وأنتج برقم يقدر بـ 1.3 مليار طن.

الخطوات التي دعا إليها الباحثون شملت:
الحد من زيادة إنتاج واستهلاك البلاستيك.
استبدال البلاستيك بالورق والمواد القابلة للتحلل.
تصميم المنتجات والتغليف بمنتجات قابلة لإعادة التدوير.
توسيع معدلات جمع النفايات في البلدان المتوسطة ومنخفضة الدخل ودعم قطاع الجمع غير الرسمي للقمامة.
بناء مرافق للتخلص من 23٪ من البلاستيك التي لا يمكن إعادة تدويرها اقتصاديًا كإجراء انتقالي. 
تقليل صادرات النفايات البلاستيكية .
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