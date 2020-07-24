غلق مخبز بحوش عيسى ومصادرة 2.440 طن ردة بالبحيرة.. صور

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة غلق مخبز بقريه ناصر بحوش عيسي لمدة 3شهور، لتصرفه في حصه من الدقيق البلدي المدعم وتمكنت الإدارة التموينية بكوم حمادة من ضبط61 شيكارة نخاله خشنه زنه الشكاره 40 كجم باجمالى وزن ٢طن و440 كجم مجهولة المصدر وبدون فواتير بأحد المخازن بكوم حماده بالإضافة إلى تحرير 25محضر لمخابز مدعمة مخالف بحوش عيسى وشبراخيت

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، شنت حملة مكبرة للرقابة على المخابز المدعمة بحوش عيسى وكوم حماده وشبراخيت لمتابعة مدى إنتاجها خبز مطابق للمواصفات وللتصدى لتجار الكسب غير المشروع وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع العميد وجدى الصيرفى مدير إدارة شرطة مباحث التموين.

واسفر الحملات فى كوم حماده المرور عن ضبط سياره محملة بعدد 61 واحد وستون شيكاره نخاله خشنه زنه الشكاره 40كجم وبلاستفسار من قائدها عما اذا كان لديه فاتوره او مستند يدل علي مصدر النخاله الخشنه الحره افاد انه لايوجد معه فاتوره

كما تم ضبط مخبز اخر لتصرفه في 28 شكاره دقيق بلدي من الرصيد الاستراتيجي بقرية محمد رفعت.

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وفى حوش عيسي تمكنت الإدارة التموينية من ضبط مخبز بقريه ناصر كوبري لقيام صاحبه بالتصرف في حصه من الدقيق البلدي المدعم وبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وصدر قرار بغلق المخبز لمدة 3شهور

وأسفرت الحمله فى حوش عيسى أيضا عن ضبط 15 مخبز عباره عن 11 مخبز يقوموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبزان ينتجان خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز متصرف في 28 شكارة دقيق من الرصيد الاستراتيجي بالمخبز بقرية محمد رفعت

واسفرت الحملة فى شبراخيت عن تحرر10 محاضرلأصحاب مخابز مدعمه لقيام أصحابها بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن ..وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.