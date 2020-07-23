حق الشعب.. سحب 130 فدانًا من المستثمرين غير الجادين بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي مع غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا .

وشدّد المحافظ على استمرار عمل اللجان وإسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

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