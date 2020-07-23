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محافظات

حق الشعب.. سحب 130 فدانًا من المستثمرين غير الجادين بالبحيرة

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:28 ص
سحب ١٣٠ فدان من المستثمرين
سحب ١٣٠ فدان من المستثمرين الغير جادين
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جمالات الدمنهورى

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي مع غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا .

وشدّد المحافظ على استمرار عمل اللجان وإسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

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واشار إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة كامل غطاس واللجنة المشكلة لإسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون قامت بسحب  2 قطع أراضي من غير الجادين وذلك بطريق الدبوماسيين بإجمالي مساحة 130,5 فدان.

وذلك على النحو التالي  قطعة أرض على مساحة 80,5 فدان - قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال .المخالفين

وفى نفس السياق تمكنت مديرية الرى بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الشرطة من تنفيذ 22 قرار إزالة على مساحة 348م من أراضى الدولة بمركزى كفر الدوار والرحمانية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين.

تضمّنت تنفيذ 18 قرار إزالة عبارة عن غرف وتندات بالصاج وكذلك مواسير صرف صحي وذلك بإجمالي مساحة 178م٢ منطقة العكريشة وهويس كفر الدوار ومنطقة زاوية عبود على تغطية ترعة السعرانية، .كما تم تنفيذ ٤ قرار إزالة عبارة عن مبانٍ من الطوب الابيض  بمساحة ١٧٠م٢ بمركز الرحمانية.
حق الشعب.. سحب 130 فدانًا من المستثمرين غير الجادين بالبحيرة
حق الشعب.. سحب 130 فدانًا من المستثمرين غير الجادين بالبحيرة
حق الشعب.. سحب 130 فدانًا من المستثمرين غير الجادين بالبحيرة
حق الشعب.. سحب 130 فدانًا من المستثمرين غير الجادين بالبحيرة
حق الشعب.. سحب 130 فدانًا من المستثمرين غير الجادين بالبحيرة
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