لاستقبال عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد بالبحيرة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف عمليات المديريات والمراكز وذلك على مدار ٢٤ ساعة خلال أجازة العيد.

جاء ذلك خلال رئاسته إجتماعا لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني- السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد بدر - السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولى الشركات العامة والمرافق والمرور والمرافق والحماية المدنية.

ووجه المحافظ مسئولى الطب البيطري والتموين والصحة بالمرور علي الشوادر والجزارين للتأكد من صلاحية الأختام وتلافى كافة صور الغش مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والمجمعات الإستهلاكية لضبط الأسواق والأسعار وردع المخالفين.

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وشدد على أهمية المرور على التجار التموينين لمتابعة تواجد السلع والمرور على المستودعات والتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وتوفير كافة إحتياجات جمهور المستهلكين من السلع وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

وأكد المحافظ على اتخاذ كافه الإجراءات اللازمة إستعدادًا لإستقبال عيد الأضحى المبارك أهمها استعدادات إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وتواجد كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والهيئات وشركات المرافق ومرفق الإسعاف بالبحيرة للتدخل وحل اى مشكلة تطرأ على الفور مع متابعة حسن سير العمل بالمرافق العامة من ( كهرباء - مياه - تموين- والصرف الصحى - مستشفيات - أسواق عامة - نظافة ) بالإضافة إلى متابعة توفير المواد الغذائية والخبز واللحوم والمواد البترولية ومنع استغلالها والحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة الأعطال والأزمات واتخاذ ما يلزم بشأنها فورا

