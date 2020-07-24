AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

سامح عبد الصبور يكتب: الشباب والتحديات الأخلاقية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
سواعد الدولة المصرية وبناؤها، لهم ميزة العقل والجسم، هم أصل كل عمل، بناؤهم يحتاج للنظر للأجيال المبتدئة، هذا البناء له محاور عدة : عقدية، وعقلية، وجسدية، والحديث عن الأخلاق لا يقل أهمية عن تلك المحاور؛ فبأخلاق الشباب تتلاشى الانحرافات وتقل الصراعات، وبمبادئهم ترتفع الدولة نقاطا عند غيرها؛ وبسواعدهم تقام البنية التحتية لأي مؤسسة؛ وبتعاونهم لا يضرهم من اجتمع عليهم؛ وبفكرهم الأخلاقي لا تصيبهم أفكار الدجل والشعوذة؛ وبعقيدتهم الراسخة لا تنال منهم أفكار الملحدين ومن على شاكلتهم.

هذه التحديات الأخلاقية من : إلحاد، وانحراف، وتسيب، وانعدام وجود الهدف، وفراغ الوظيفة، والفقر، وحب الشهرة، والسير في دائرة مفرغة، والتقليد الأعمى، وضعف العقيدة، واتباع الهوى، والجهل، والإصرار على السير مع الواقع المؤلم _ كل هذه التحديات لا بد للشباب من وقفة تجاهها؛ فإذا فعلوا ذلك نالوا منها نيل الجندي من عدوه، فيتغير الواقع المؤلم؛ لينتهي الإلحاد، ويعتدل المنحرف، ويلتزم المتسيب، ويضع الشباب هدفا نبيلا في حياته، إلى غير ذلك من التطورات التي تنعكس على الدولة المصرية بالسير خطوات للأمام فتنتهي المحسوبية وتتلاشى الرشا فيحل الإخلاص ويعم الخير. 

هذه ليست كلمات فحسب بل مبادئ تحتاج من يطبقها على أرض الواقع فتكون قيمتها في تطبيقها. 

وأنت بعد أن قرأت هذا المقال، ماذا ستفعل ؟
Advertisements

ترشيحاتنا

جدار غامض تحت الماء يحيط بكوكب الأرض بالكامل.. فيديو

بعد إصابة زوج كيم كارداشيان.. كل ما تريد معرفته عن الاضطراب ثنائى القطب

علاء فتحي رئيسا لقطاع أكتوبر.. مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات الضباط

شاهد.. نسرين أمين تخطف الأنظار على شاطئ البحر

بطلة مسرحية هالة حبيبتي.. صاحبة أشهر فيديو على التيك توك تتحدث لـ صدى البلد.. شاهد

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لودية سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف على الكمامة يتسبب في مشاجرة وتهديد بالقتل بمركز تسوق| تفاصيل

Dior تستخدم 60 طنًا من الأضواء لإقامة عرض أونلاين بسبب كورونا

نجت من الموت.. سيدة تشعل النار في سيارة حبيبها بسبب خيانته لها.. شاهد