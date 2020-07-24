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محافظات

إٕزالة 1398 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:40 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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ايمن رياض
 أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نجاح الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في إزالة 1398 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك منذ بداية الموجة الـ 16 لاستعادة أراضي الدولة "حق الشعب" منها 641 إزالات مباني على مساحة 121180 مترا مربعا، و757 حالة تعدي بالبناء على الأرضي الزراعية على مساحة 125904 فدانا و22 سهما.

 


أكد المحافظ، أن تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، تأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة.

 

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أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية نجحت أمس الخميس، في إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 7 حالات إزالات مباني على مساحة 600 متر مربع، و 3 حالات تعدي بالبناء واسترداد أراضي زراعية على مساحة 152 فدان.

 


وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي.

 

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