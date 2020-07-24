إٕزالة 1398 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أكد المحافظ، أن تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، تأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة.
اقرأ المزيد
المراكز التكنولوجية.. محافظ المنيا: استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء مستمرة
أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية نجحت أمس الخميس، في إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 7 حالات إزالات مباني على مساحة 600 متر مربع، و 3 حالات تعدي بالبناء واسترداد أراضي زراعية على مساحة 152 فدان.
وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي.