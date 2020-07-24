بالمراكز التكنولوجية.. محافظ المنيا: استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء مستمرة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة فى استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.





قال المحافظ ان هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.





وناشد المحافظ، المواطنين المخالفين إلي ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة خلال جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يومًا اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، مؤكدًا ان تخفيض اسعار التصالح والذي ستقرره اللجان المشكلة لهذا الغرض سيكون ساريًا على جميع الطلبات التي تم تقديمها.





ووجه المحافظ، القيادات التنفيذية بالمحافظة بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال المخالفه، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح مناشدًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة.





وأكد المحافظ على أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جديه التصالح والتى تقدر بحوالى 25 % من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء وتكليفات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.



