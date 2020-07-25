أمريكا تصعد.. واشنطن تنزع أبواب قنصلية الصين في هيوستن بعد اتهامها بالتجسس

دخلت قوات الأمن الأمريكية، مساء أمس الجمعة، مجمع القنصلية الصينية في مدينة هيوستن وذلك بعد أن أصدرت السلطات أمرًا بإغلاقها بعد اتهامها بالتجسس لصالح الصين.





ودخلت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، والشاحنات، وشاحنتين تتحلى باللون الأبيض، وعربة أقفال إلى مكان القنصلية، فيما تواجد متابعون وكاميرات محطات إخبارية.





ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسئولين قولهم إن "القنصلية مُتورطة في الاحتيال، ومسئوليها شاركوا بشكل مباشر في اتصالات مع باحثين ووجهواهم بشأن المعلومات التي يجب جمعها".





وقال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، الجمعة، إن أنشطة مسئولي القنصلية في هيوستن "هي صورة مصغرة، نعتقد، من خلال شبكة أوسع من الأفراد في أكثر من 25 مدينة تدعم هذه الشبكة من خلال القنصليات هنا... لقد أعطت القنصليات الأفراد في تلك الشبكة توجيهات حول كيفية التهرب من عرقلة تحقيقاتنا. ويمكنك أن تستنتج من ذلك القدرة على تكليف تلك الشبكة من الشركاء على الصعيد الوطني".



