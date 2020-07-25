مع زوجته.. رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده الـ36.. شاهد

احتفل الفنان رامى جمال بعيد ميلاده ال ٣٦ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" .





وظهر رامى جمال فى الصورة بجانب زوجتة وجاءت التعليقات كالاتي :

ربنا يخليكوا لبعض ،كل سنة و انت طيب ، شكلوا تجننوا





وعلق على الصورة قائلًا:الحمد لله انهارده بقيت ٣٦ سنه ربنا كرمني فيهم بالستر والحب ونعم كتير اهمهم مراتي اللي بعتبرها شريكتي و اصحابي وبنتي .نظرتي للحياه كل يوم بتتغير وبقيت بسيب الناس ترتب نفسها في حياتي ومتأكد ان اللي جي كله خير ونجاح وشكرا لكل شخص دعمني فنيا او نفسيًا انا بحبكم جدا جدًا





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يشار إلى أن الفنان رامي جمال، أطلق أغنية جديدة منذ فترة بعنوان "سقف" وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 30 مليونًا و583 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.





أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.