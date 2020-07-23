بجانب لوحة رسمها أحد متابعيه.. رامى جمال ينشر صورة جديدة

نشر الفنان رامى جمال رسالة لمتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة له.





وظهر رامى جمال فى الصورة بجانب صورة رسمها له أحد متابعيه.





وعلق على الصورة قائلًا: "وحشتونى جدا".





ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى: انت اللى واحشنا .. بنحبك يا فنان .









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يشار إلى أن الفنان رامي جمال ، أطلق أغنية جديدة منذ فترة بعنوان "سقف" وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 30 مليونًا و583 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.





أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.



