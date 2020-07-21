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فن

في أي أرض وتحت أي سماء.. رامي جمال يدعم القوات المسلحة ضد التهديدات الخارجية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:29 ص
رامي جمال
رامي جمال
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مصطفى كرم
وجه الفنان رامي جمال الدعم للجيش المصري في معركة الحالية ضدد العدو التركي والمليشات المسلحة في دولة ليبيا الشقيقة.

وكتب رامي جمال عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏‎#كلنا_الجيش_المصري اللهم حفظًا يليق بعظمتك وتوفيق لرجالنا في أي أرض وتحت أي سماء".

وكان مجلس النواب فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش بإرسال قوات خارج الحدود المصرية وخاصة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي لحماية الأمن القومي المصري.

ودعت القبائل الليبية في وقت سابق الجيش المصري للتدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والليبين والوقوف في وجه التدخلات التركية على الأراضي الليبية.
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