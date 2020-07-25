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أخبار العالم

ترامب: سيطرنا على 90% من الاحتياطات العالمية لدواء ريمديسفير ضد كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 10:29 ص
ترامب
ترامب
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول شراء 90% من الاحتياطات العالمية لدواء "ريمديسفير" لعلاج المصابين من فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".


وقال ترامب إن هذا الدواء له تأثير كبير بالنسبة إلى واشنطن، مضيفا أن هناك دراسات مستمرة على أساس يومي لتطوير علاجات واعدة كثيرة.


وأكدت صحيفة "الجارديان" أن أمريكا اشترت تقريبا كل احتياطات "ريمديسفير" لمدة 3 أشهر مقدما، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيمنع أي دولة أخرى من اقتناء هذا العقار بكميات كافية.


وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية اشترت أكثر من 500 ألف جرعة من هذا الدواء، الذي طورته شركة "جيلياد ساينسز"، أي نحو 90% من الكميات التي ستنتج في يوليو وأغسطس وسبتمبر، الأمر الذي أثار قلقا لدى المنظمات الدولية المعنية.


وتستمر الدورة العلاجية للمصاب بفيروس كورونا بـ"ريمديسفير" بالمتوسط 5 أيام يتم خلالها تطعيم المريض بـ6 أمبولات من الدواء، ويبلغ سعر الأمبولة الواحدة في الدول المتقدمة 390 دولارا أمريكيا، ما يعني أن تكلفة العلاج تصل إلى 2340 دولارا.
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