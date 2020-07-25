بسبب مشاجرة على رعى الأغنام.. مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بين عائلتين ببلقاس

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه بإصابات في مشاجرة بين عائلتين في قرية حلاوة الصغرى دائرة بسنديلة التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية بسبب قيامهم بإطلاق أغنامهم في أرض زراعية.









تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ للعميد هيثم حجي، مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود إشارة للنقيب كريم الشهاوي، رئيس نقطة شرطة بسنديلة من مستشفى شربين العام، بوصول كل من الشحات محمد يونس، ٢٥ عاما، مزارع، والذي توفي فور وصوله للمستشفى إثر إصابته بعدة إصابات متعددة في أنحاء الجسد، وشقيقه حمادة محمد يونس، ٢٨ عاما، مزارع، مصاب بإصابات خفيفة، ومقيمين بقرية حلاوة الصغري دائرة بسنديلة التابعة لمركز بلقاس.









وبانتقال ضباط المباحث بقيادة المقدم يوسف صبري، رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس، ومعاونيه النقيب أحمد عبد الحميد، والنقيب محمد صادق، رئيس وحدة التنفيذ، والنقيب كريم الشهاوي، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه وشقيقه تشاجرا مع كل من السيد سعد رمضان وحسن سعد رمضان ومحمد سعد رمضان ونجل عمهم رمضان نجيب رمضان، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب دخول الأغنام الخاصة بالمجني عليه الأرض الزراعية الخاصة بالمتهمين، مما أدى إلى اتلاف الزرع تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهمون بالتعدي على المجنى عليه بالضرب محدثين إصابته التي أودت بحياته وإصابة شقيقه.







