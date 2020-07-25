‎النيل روح السلام.. رسالة من مصر إلى شعوب العالم

قال الشاعر محمود سيف الدين، إن مصرَ بتاريخِها العريق كانت ولم تزل داعيًا للسلام في الأرض، بل كانت ملهمةً له، رغم ما مر بها من مواقفَ صعبة على مر هذا التاريخ.









وأشار سيف الدين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى أن الفن يمثل رسالة مهمة وسامية ويعدُ المجال الأقدر على النفاذ عبر الزمان والمكان.. ولأننا بصدد أزمة كبيرةٍ جميعنا يعلمها لأنها قائمة وتهدد الأمن القومي والإنسان المصري وهي أزمة السد الإثيوبي.







