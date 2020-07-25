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رياضة

خاص | أيمن المزين لـ فاروق جعفر: كل واحد مسئول عن أفعاله

السبت 25/يوليه/2020 - 08:34 م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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حسام الحارتي
رفض أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا التعليق على تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق بشأن مجاملات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية من قبل الحكام .


وقال أيمن المزين في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد":" كل واحد مسئول عن تصريحاته .. وكابتن فاروق جعفر أحد أبرز نجوم الكرة المصرية ومسئول عن أفعاله ".



وتابع أيمن المزين:" أرفض الحديث سواء بالسلب أو الايجاب ردا على تصريحات فاروق جعفر فهو المسئول الأول والأخير عن تصريحاته ".






وأثار فاروق جعفر لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق جدلا كبيرا داخل الساحة الرياضية والإفريقية والعالمية بعد تصريحاته على قناة الزمالك مساء أمس " الجمعة"، التي أكد فيها مجاملة الأندية المصرية ومنتخب مصر خلال المشوار القاري بالبطولات الإفريقية وكأس العالم .

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