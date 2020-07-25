خاص | أيمن المزين لـ فاروق جعفر: كل واحد مسئول عن أفعاله

وقال أيمن المزين في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد":" كل واحد مسئول عن تصريحاته .. وكابتن فاروق جعفر أحد أبرز نجوم الكرة المصرية ومسئول عن أفعاله ".













وتابع أيمن المزين:" أرفض الحديث سواء بالسلب أو الايجاب ردا على تصريحات فاروق جعفر فهو المسئول الأول والأخير عن تصريحاته ".











