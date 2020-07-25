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محافظات

محافظ دمياط تبحث ملف التصالح في مخالفات البناء بمدينة رأس البر

السبت 25/يوليه/2020 - 09:42 م
د. منال عوض محافظ
د. منال عوض محافظ دمياط
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أ ش أ
عقدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض اجتماعا اليوم السبت لمتابعة الموقف الحالي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء.

تناول الاجتماع آخر المستجدات بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمدينة رأس البر وأهم المعوقات التي تواجه اللجان الفنية، ووجهت بالإسراع بمعدلات فحص الطلبات المقدمة وإنجاز المهام المطلوبة والتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

ودعت محافظ دمياط، المواطنين بالإسراع في تقديم الطلبات ودفع مبلغ جدية التصالح والتي تُقدر بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات وذلك حتى ١٥ أغسطس المقبل وفقًا لما قرره مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع محمد همام سكرتير عام المحافظة وجمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية وعماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ونائبي رئيس الوحدة المحلية ومدير الإدارة الهندسية ومديري إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري والتخطيط ومركز المعلومات بالديوان العام.
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