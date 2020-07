بحبك أوي.. فيفي عبدة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عزة

View this post on Instagram

‏كل سنة وإنتي طيبة يا عزة يا ‏@حبيبة قلب ماما🙏🏻❤️❤️❤️❤️❤️🎂👍🏻👏🏻🌹 قلبي أنا بحبك اوي عقبال 1,000,000 سنة يا عمري