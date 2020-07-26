AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بحبك أوي.. فيفي عبدة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عزة

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

حرصت فيفي عبده على الإحتفال بعيد ميلاد إبنتها عزة ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام.


وعلقت فيفي: "‏كل سنة وإنتي طيبة يا عزة يا حبيبة قلب ماما.. قلبي أنا بحبك اوي عقبال 1,000,000 سنة يا عمري".


وتوجهت الفنانة فيفي عبدة بالدعاء لله سبحانه وتعالى لحماية الشعب المصري من الأزمات التي بمر بها العالم في الفترة الحالية من تغيرات الجو و انتشار وباء كورونا.


وغردت فيفي عبده عبر صفحتها بموقع التواصل تويتر قائله "‏اللهم أحمى الشعب المصري والوطن العربي والعالم كله من اى مكروه ويارب يعدى الأيام دى على خير قولوا امين".


يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.


مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تكبري تحلوي.. فيفي عبده تشارك جمهورها بصورة من الساحل الشمالي

فيفي عبده تبهر متابعيها بصورة جديدة عبر انستجرام

بوصلة رقص مستمرة.. فيفي عبده تشعل إنستجرام

على البحر فيفي عبده تتألق باطلالة شبابية من العطلة الصيفية

وصلة رقص مستمرة... فيفي عبدة تشعل انستجرام

فيفي عبده تشارك جمهورها بصورة أبيض و أسود عبر انستجرام

ترشيحاتنا

الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي لاعب فى الزمالك.. وتأخرنا فى تنفيذ الاتفاق مع الأهلي

فيديو جراف | امرأة أدهشت الشيطان.. مارست الجنس مع حماها في حضور الزوج

الشروط الواجب توافرها في الأضحية والتوقيت المناسب لذبحها..فيديو

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

أخبار الحوادث .. ننشر حركة تنقلات الضباط بالمحافظات.. تفاصيل جديدة في جريمة إلقاء أب بأبنائه أسفل عجلات القطار..الإعدام شنقا لقاتلة زوجها فى البساتين

رضا عبدالعال: تصريحات فاروق جعفر ليس لها علاقة بأحقية الزمالك في لقب نادي القرن.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور