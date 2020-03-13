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فن

فيفي عبدة تتضرع بالدعاء للشعب المصري .. شاهد ماذا قالت

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:39 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
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مصطفى كرم
توجهت الفنانة فيفي عبدة بالدعاء لله سبحانه وتعالى لحماية الشعب المصري من الأزمات التي بمر بها العالم في الفترة الحالية من تغيرات الجو و انتشار الوباء.

وغردت فيفي عبده عبر صفحتها بموقع التواصل تويتر قائله "‏اللهم أحمى الشعب المصري والوطن العربي والعالم كله من اى مكروه ويارب يعدى الأيام دى على خير قولوا امين".

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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