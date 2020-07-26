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فن

بعد أسبوع من طرحها .. فضل شاكر يقترب من المليون مشاهدة بـ وحشتوني

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
اقتربت أغنية وحشتوني للمطرب فضل شاكر من تحقيق مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد أسبوع من طرحها.


وأطلق فضل شاكر  اغنية "وحشتوني" بأسلوب جديد، وحرص من خلال الإصدار الجديد على إبراز اعلام الدول العربية، بالإضافة إلى إبراز المعالم في تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على أحد المسارح العربية ، في رسالة منه الى جمهوره ومدى الشوق لهم.


وحرص فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد ، وشارك فيه نخبة من اهم العازفين في الوطن العربي، علما بان " وحشتوني  " من كلمات قوس ومن الحان سهم  وتوزيع خالد عز ، وهي باللهجة الخليجية ، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.


وتقول كلمات الأغنية "وحشتوني" أنا غايب كثير ادري ، ولكني قريب اشعور، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور.


كما شكل مجمل هذا العمل رسائل سعى فضل شاكر الى ارسالها ، بعذوبة صوته وبدموع الشوق وصدق الاحساس ، فجاء هذا المقطع بهذه الكلمات:

انا يا راقيٍ ظهري ... ترى عالي عليك السور ... ترى كل من بغى كسري ... يطيح و ينكسر مقهور

وانا طيبي غلب شري ... وذنب اللي خطا مغفور ... انا راجع وابي قدري ... كبير فعين هالجمهور

" وحشتوني  " تم اعادة إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على اليوتيوب ، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي.
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