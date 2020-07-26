AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو مسافر بالقطار .. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق 26 يوليو ٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة، بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٤٥ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط ٤٥ دقيقة

أسيوط / أسوان ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات ٤٠ دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

كما أهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو مسافر بالقطار .. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار .. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

السكة الحديد تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم .. تعرف عليها

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

ترشيحاتنا

دب ضخم يستمتع بالمياه الباردة والنوم في حديقة سيدة.. فيديو

بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات.. رد ساخر من أحمد بلال على تصريحات فاروق جعفر

فضل الصدقة في العشر من ذي الحجة .. 25 سببا يجعلك حريصا عليها

أخبار الحوادث .. ننشر حركة تنقلات الضباط بالمحافظات.. تفاصيل جديدة في جريمة إلقاء أب بأبنائه أسفل عجلات القطار..الإعدام شنقا لقاتلة زوجها فى البساتين

أخبار الأهلي.. 3 أزمات تحاصر الفريق.. شوبير يرد على فاروق جعفر

محمد صلاح: فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس للزمالك فقط.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. إهانات وهجوم قاس على فتاة صماء بسبب الكمامة| فيديو

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة