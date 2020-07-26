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سيارات

بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:59 ص
جلوري glory 330s
جلوري glory 330s
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اشرف عطية
أعلن بعض التجار والموزعين في مصر عن طرح عن طرازات 2021 الجديدة من سيارة جلوري glory 330s في السوق المحلية، حيث تم تقديم السيارة بفارق سعري عن موديلات 2020 في مصر مثل باقي الشركات.


مواصفات جلوري glory 330s
تأتي أول فئة من السيارة جلوري glory 330s بمحرك 1200 سي سي مانيوال هاي لاين بسعر 169 ألف جنيه لموديلات 2020 لكنها لم تطرح كموديلات 2021 حتى الآن.


أسعار جلوري glory 330s
وطرحت الشركة موديلات 2021 من الطرازات بمحرك 1500 سي سي سواء الفئة الأولى مانيوال هاي لاين بسعر 188 ألف جنيه بدلًا من السعر السابق من 187 ألف جنيه بزيادة تصل إلى 1000 جنيه.


وطرحت الشركة الفئة الثانية من السيارة مانيوال توب لاين موديل 2021 بنفس المحرك بسعر 207 آلاف جنيه، كما في موديلات 2020 بدون تغيير.


جدير بالذكر أن شركات السيارات في مصر تطرح عروضا وخصومات كبيرة في محاولة منها لإعادة حركة البيع مرة أخرى لسوق السيارات في مصر بعد الركود الأخير.
بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور
بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور
بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور
بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور
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