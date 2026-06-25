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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع بالمنطقة

الإمارات وبريطانيا
الإمارات وبريطانيا
أ ش أ

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية - وفق بيان أصدرته الأربعاء أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال فرص توسيع التعاون الثنائي في القطاعات الداعمة للتنمية والازدهار المستدام، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والحرص المشترك على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز هذه الشراكة بما يحقق مزيداً من التقدم والازدهار للجانبين.

كما تناول الاتصال مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع الراهنة في المنطقة، إلى جانب بحث سبل دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية الإماراتي وزيرة الخارجية الكومنولث المملكة المتحدة التعاون

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