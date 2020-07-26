وليد العطار: الأوليمبية ملهاش وصاية على العمومية ومد فترة اللجنة الخماسية فى علم الغيب.. فيديو

كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى فى اتحاد الكرة عن كواليس مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية فضلا عن تدخل اللجنة الأولمبية في الوصاية على الجمعية العمومية للاتحاد.
قال وليد العطار فى حواره لـ "صدى البلد": لا أحد يعلم أن اللجنة الخماسية سوف يتم المد لها من عدمه واللجنة الخماسية شفافة للغاية فى ذلك الأمر ويتم الإعلان عنها سواء تمشى فى شهر 7 او 10 مش مشكلة.
وعن اتهامات التسويف والمماطلة فى المد للجنة الخماسية قال: لا اريد الحديث بلسانهم وكل واحد فى اللجنة عنده عمله واهتماماته واتحاد الكرة واخد من وقته ومفيش موضوع التسويف ده على الإطلاق وهل هما اللى جابوا موضوع فيروس كورونا ولما اتبعت جواب الفيفا بعتنا للجنة الأولمبية الخاص بالتصنيف ثم إلى الفيفا واللائحة تنص على عمل تصنيف الأندية بنهاية الموسم وتأخره نظرا للظروف الراهنة ولابد من عمل تصنيف حتى يتم تحديد الأندية التي تحضر فعاليات الجمعية العمومية.
وعن علاقة اللجنة الأوليمبية بالجمعية العمومية قال العطار : اللجنة الأولمبية ليس لها سلطان على الجمعية العمومية ولكن لها سلطان على استبعاد أندية وتراجع تصنيف وحدثت من قبل وسبق أن قامت باستبعاد 11 نادى فى احدى الجمعيات العمومية.
أضاف : القانون المصري لازم يتم تنفيذه ولو تمت مخالفته تعرض كافة العمل للبطلان والفيفا لم يرسل أى رد بشأن إجراء الجمعية العمومية ودائما فى حالة انعقاد دائم مع الفيفا.