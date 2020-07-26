وليد العطار: الأوليمبية ملهاش وصاية على العمومية ومد فترة اللجنة الخماسية فى علم الغيب.. فيديو

لا أحد يعلم أن اللجنة الخماسية سوف يتم المد لها من عدمه واللجنة الخماسية شفافة للغاية فى ذلك الأمر ويتم الإعلان عنها سواء تمشى فى شهر 7 او 10 مش مشكلة.

قال وليد العطار فى حواره لـ "صدى البلد":