على مساحة 65000 هكتار.. محمية سابي ساند بجنوب أفريقيا أكثر جذباً للزائرين.. صور

الهروب من المشكلات.. الإنعزال لبعض الوقت عن الهموم الحياتية وإيجاد مكان للصفاء الذهني.. هو أمر يجول فى خاطر الجميع، ولكن ماذا ستفعل إذا وجدت غايتك والمكان الذي تريد أن تنعزل فيه عن العالم وتري فقط الطبيعة من حولك ، بالتأكيد ستشد رحالك فورا، هذا المكان الذي تريده هو محمية "سابي ساندز جايم"، والتى تمثل مغامرة لن تجدها إلا في القارة الأفريقية وبالتحديد فى جنوب أفريقيا.

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قصة المحمية

نجحت سابي ساند بجنوب أفريقيا على مدار عشرات السنين فى جذب الزوار لها، وبالتأكيد ستصاب بالذهول عند معرفة قصة المحمية حيث أنها كانت فى البداية أراضي زراعية، تحتاج إلى المياه وعليه تم حفر العديد من الآبار ، مما يوفر إمدادات ثابتة من المياه، وعليه كانت تعمل تلك الآبار كمصدر للمياه تشرب منه الماشية والعديد من الحيوانات البرية، ولأن فتحات المياه توفر كميات وفيرة من المياه على مدار العام، أثبتت سابي ساندز أنها مكان شائع جدًا لقطعان الحيوانات الكبيرة.

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محمية سابي ساند

وبعدها بأعوام تم الإعلان عن محمية سابى ساند الأصلية عام 1898، بالقرب من حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا والتى أصبحت بعدها واحدة من تلك الأماكن الخاصة جدًا في العالم وهي وجهة سفاري أفريقية مثالية.

تبلغ مساحة محمية سابي ساندز 65000 هكتار ، تسير الحياة البرية في محمية سابي ساندز بشكل جيد مما أدى إلى لقاءات غير عادية ومشاهد غزيرة ، خاصة بالنسبة للنمر وغيرها من الحيوانات المختلفة.

تتمتع هذه المحمية بوجود حيوانات متنوعة من الفهود والنمور ووحيد القرن، والفيلة، وغيرها من الحيوانات التى نراها مرأى العين.

ليس ذلك وفقط تمتاز المحمية أيضا بوجود فنادق وأماكن للمبيت بها حيث الفخامة والرقي.





