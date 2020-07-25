لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

المناظر الخلابة بها تجذب السياح والزوار من كل مكان، ولكنها لا تجد ضيقا فى إعداد المزيد من الأشياء التى تلفت إنتباهك كزائر، الجديد والغريب لن تراه إلا فى أفريقيا وخاصة فى دولة جنوب أفريقيا، والتى تقوم ببناء فندق يسمي كروجر شالات على شكل قطار فى جسر "سيلاتي" ، فوق نهر سابي، في حديقة كروجر الوطنية.

قصة الفندق

على شكل قطار يمكنك أن تعيش أكثر اللحظات سعادة فى حياتك ولكن أكثر إثارة أيضا حيث تعيش فى فندق معلق على جسر فى أفريقيا، بالتأكيد التجربة تحتاج إلى مغامرة.

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جنوب أفريقيا

يقع هذا المنتج الفاخر قيد الإنشاء فى حديقة كروجر الوطنية يتم إنشائه على هيئة قطار مكون من 24 مقصور على شكل غرف جدرانها زجاجية تطل على نهر سابي، لتستمتع بالمناظر الطبيعة من حولك فضلا عن وجود منطقة السباحة وتناول الطعام أيضا.

الأغرب فى قصة الفندق هو موقعه حيث أن حديقة كروجر الوطنية يتجول بها الفيلة ووحيد القرن والنمور والاسود، كما أن تلك الحديث تعد أكبر المحميات فى أفريقيا حيث أنها غنية بأنواع مختلفة من الحيوانات.

سعر الرحلة

هذه المغامرة والعيش فى فندق معلق يكلفك حوالي 520 دولارًا أمريكيًا في الليلة للشخص الواحد، حيث يشمل السعر جميع الوجبات والمشروبات المنزلية.

يذكر أن حديقة كروجر الوطنية تعد أول حديقة في جنوب أفريقيا في عام 1926، تبلغ مساحتها 7.5 كيلومتر مربع بها الكثير من الحيوانات البرية مثل الأسود والنمور كما أنها تحتوى على 147 نوعا من الثدييات، كما أنها فتحت أبوابها للزوار في أوائل عشرينيات القرن الماضي.

