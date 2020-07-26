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محافظات

بلون موحد.. محافظ بني سويف يُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ دهان واجهات العمارات

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:43 م
دهان واجهات العمارات
دهان واجهات العمارات
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محمد عبدالحليم
أصدر الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف قرار (رقم 980 لسنة 2020) بتشكبل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية كل من نائب رئيس الوحدة المحلية المختص، ومديري الإدارة الهندسية وإدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة المتابعة"بالوحدة المحلية المختصة"، وعضو من الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز مهمتها.

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وأوضح المحافظ أن اللجنة تختص بمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، بشأن دهان واجهات كل العمارات التي بالطوب، على أن تكون الأولوية للمباني الواقعة المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن، وأن يكون دهان تلك الواجهات بلون واحد للمنطقة كلها. 

كما تتولى اللجنة المذكورة متابعة الإجراءات المتخذة حيال العمارات المخالفة، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية عن العمارات التي لم تشطب واجهاتها، وذلك طبقا للكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، بجانب قيام اللجنة بإعداد تقرير دوري أسبوعي بنتيجة عملها لعرضه علينا، قبل إرساله إلى وزارة التنمية المحلية.
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