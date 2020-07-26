بلون موحد.. محافظ بني سويف يُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ دهان واجهات العمارات



أصدر الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف قرار (رقم 980 لسنة 2020) بتشكبل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية كل من نائب رئيس الوحدة المحلية المختص، ومديري الإدارة الهندسية وإدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة المتابعة"بالوحدة المحلية المختصة"، وعضو من الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز مهمتها.





اقرأ أيضا:





وأوضح المحافظ أن اللجنة تختص بمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، بشأن دهان واجهات كل العمارات التي بالطوب، على أن تكون الأولوية للمباني الواقعة المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن، وأن يكون دهان تلك الواجهات بلون واحد للمنطقة كلها.



