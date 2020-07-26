شبل.. جوميز يتلقى هدية بعد تجديد عقده مع الهلال السعودي ..فيديو

كشف اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز ، مهاجم الهلال السعودي، اليوم الأحد، عن تلقيه هدية عبارة عن "شبل" بمناسبة تجديد عقده لعامين إضافيين.





ونشر "جوميز"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، مقطع فيديو وهو يلعب معه، معلقًا عليه "شكرًا على الهدية.. أنا مستمتع مع الشبل بالألوان الزرقاء".



