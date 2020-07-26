شبل.. جوميز يتلقى هدية بعد تجديد عقده مع الهلال السعودي ..فيديو

كشف اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، اليوم الأحد، عن تلقيه هدية عبارة عن "شبل" بمناسبة تجديد عقده لعامين إضافيين.
ونشر "جوميز"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، مقطع فيديو وهو يلعب معه، معلقًا عليه "شكرًا على الهدية.. أنا مستمتع مع الشبل بالألوان الزرقاء".
وكان من المقرر أن ينتهي عقد جوميز مع الهلال في نهاية الموسم الجاري، إلا أن الإدارة قررت تمديد عقده بناءً على التقارير الفنية والمستوى الذي قدمه اللاعب خلال العامين الماضيين، والتوافق الكبير بين الطرفين.
ويبدي النجم الفرنسي ارتياحًا كبيرًا بوجوده مع الهلال، إذ أكد رغبته في الاستمرار في صفوف الفريق، وأنه يحلم بالحصول على اللقب القاري مجددًا مع الفريق، بعد إسهامه في تحقيق الأزرق لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019 والتي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب، مع تتويجه بلقب الهداف.
🦁✌🏿💙 I am so honoured to get this beautiful gift!— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) July 26, 2020
We are going to spend a few special days together and then this baby Gomis needs to be in his own habitat to feel free! 🐾🦁🍃🌿 pic.twitter.com/rFcnbuXE2H