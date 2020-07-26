المصرى يتعادل مع سموحة 1-1 فى مباراة ودية على ملعب برج العرب.. شاهد

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مع سموحة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وأدارها طاقم تحكيم مكون من أحمد عبد الله حكمًا للساحة ومعه كل من محمد عبد المجيد ، خالد السيد كمساعدين

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انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف نظيف سجله عبد الناصر دي ماريا في الدقيقة الثامنة والثلاثين من تمريرة ولا أروع من المجتهد أحمد عادل ميسي ، فيما تعادل لسموحة أحمد حسن مكي من ركلة جزاء مثيرة للشك في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني



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جاءت المباراة حماسية من كلا الطرفين واستغل طارق العشري المباراة في الدفع بأكبر عدد من اللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرًا للغاية رغم أداءهم لمرانًا قويًا صباح اليوم ، وخرج المصري من المباراة بعدد كبير من المكاسب وأهمها ظهور ناشئيه عبد الرحمن زين وأحمد يوسف ومحمد الجمل وعمر الجرايحي ومحمد عبد السلام بمستوى طيب للغاية ،





وقدم أحمد عادل ميسي مستوى متميز للغاية خلال الفترة التي شارك فيها على مدار الشوطين.



بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، حجاج عويس ، أحمد يوسف ، عبد الرحمن زين ،عمر كمال لخط الظهر ، عمرو موسى ، ايزي ايميكا كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، أحمد عادل ميسي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الجمل.



بدأت المباراة بسيطرة متبادلة من الفريقين على منطقة المناورات ، وانحصر اللعب أغلب الفترات في منطقة الوسط الملعب دون خطورة كبيرة على كلا المرميين ، وأتيحت لسموحة العديد من الفرص كان أخطرها في الدقيقة الثانية عشر من الكرة التي سددها فوزي الحناوي وشتتها عمر كمال عبد الواحد بعد أن تخطت الحارس أحمد عبد الفتاح ، فيما كانت أبرز فرص المصري هي الركلة الحرة المباشرة التي سددها حسن علي في الدقيقة السابعة عشر وأنقذها الهاني سليمان حارس سموحة بثبات.





ونال حجاج عويس لاعب المصري ويوسف ديوب لاعب سموحة انذارين متتالين للخشونة ، ونجح أحمد عبد الفتاح في التصدي لتسديدة قوية من المزعج حسام حسن ، وفي الدقيقة الثامنة والثلاثين مر أحمد عادل ميسي أحد نجوم المباراة بكرة من ناحية اليسار ، ثم مرر كرة طولية في عمق دفاعات سموحة لتجد المندفع عبد الناصر دي ماريا الذي يضع الكرة بهدوء واقتدار محرزًا الهدف الأول للمصري ،





ورد سموحة بهجمة خطرة أنهاها محمد طلعت بتسديدة بعيدة عن المرمى ، ولم يأت الوقت المتبقي من الشوط بأي جديد ليطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ.



ومع مطلع الشوط الثاني اجري الكابتن طارق العشري تغييرين دفعة واحدة بنزول محمد زكريا “شيكا” والناشئ محمد عبد السلام “بندق” بدلًا من عبد الناصر دي ماريا و حجاج عويس فيما أجرى حمادة صدقي ثمانية تغييرات دفعة واحدة ، وفي الدقيقة الثانية احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة سموحة يتصدى لها أحمد حسن مكي محرزًا هدف التعادل لفريقه ، ودفع طارق العشري بالناشئ عمر الجرايحي بدلًا من زميله محمد الجمل ، وينال حسن علي إنذارا في الدقيقة التاسعة عشر.



ومع الدقيقة الخامسة والسبعين دفع طارق العشري بجملة من التغييرات بنزول أحمد مسعود وكريم العراقي واسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي وفريد شوقي وسعيدو سيمبوريه واسلام عطية ومحمد جابر وأحمد ياسر ومحمود وادي بدلًا من أحمد عبد الفتاح وعمر كمال وأحمد يوسف وعبد الرحمن زين ومحمد عبد السلام وعمرو موسى وايزي ايميكا وحسن علي ومحمد شيكا وأحمد ميسي وعمر الجرايحي.



واسفرت التغييرات عن سيطرة تامة للمصري على مجريات المباراة خلال الربع ساعة الأخيرة التي كشر الفريق فيها عن أنيابه ، وحاصر فريق سموحة في وسط ملعبه ، إلا أن الوقت لم يسعف نجوم المصري لإحراز هدف الفوز لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في تجربة ودية مفيدة