"المصريين الأحرار" يُشيد بجهود وزارة الهجرة في أزمة الاعتداء على مصري بالكويت

أشاد حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، بجهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ودورها الرائد في الحفاظ على كرامة المواطنين وآخرها التدخل السريع في واقعة التجاوز بحق مصرى علي يد كويتي.









وقال حازم هلال أمين شؤون المصريين بالخارج فى حزب المصريين الأحرار، إن الوزارة تعاملت مع الواقعة بصورة سريعة وتواصلت مع السفارة المصرية بالكويت لمتابعة الأمر وكثفت جهودها حتى إلقاء القبض علي المتهم بالاعتداء.









ومن جانبه أضاف أحمد علي مسؤول قطاع الخليج بالحزب، أن وزارة الهجرة لم تدخر جهدا لخدمة المواطنين المصريين في ربوع العالم وسط أحلك الأزمات، ولعل أبرزها جائحة كورونا والاستجابة لأي استغاثات.









وأكد حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي دوما لحفظ أمن وكرامة المصريين علي أرضها وخارج حدودها الجغرافية.







