AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ايه الحكاية .. طرح برومو أغنية حمو بيكا الجديدة

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:51 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو اغنية مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديدة "ايه الحكاية" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام 

ويشارك في الغناء كلا من علي قدورة ونور التوت ومودي أمين، والتوزيع لفيجو الدخلاوي.

وكان حمو بيكا قد أثار جدلا كبيرا بفيديو له انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك  أثناء تسجيله أغنية مهرجانات جديدة. 

وظهر حمو بيكا  في الفيديو  وهو يتلعثم في نطق جملة " وباتون ساليه بالسمسم هات" ليكررها أكثر من مرة بشكل كوميدي وعفوي مع أصدقائه. 

وكان حموبيكا قد دخل قائمة  مطربي أغاني المهرجانات الممنوعين من الغناء بأمر نقابة المهن الموسيقية، بسبب اتهامهم بافساد الذوق العام. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باتون ساليه.. حكاية فيديو حمو بيكا حديث مواقع التواصل

بعد أغنية حمو بيكا.. الباتون ساليه قصته بدأت بالعنف وانتهت بالسجن وهذه أنواعه

بعد أغنية حمو بيكا.. طريقة عمل الباتون ساليه بـ 3 وصفات مختلفة

باتون ساليه لـ حمو بيكا يتصدر تريند يوتيوب

ترشيحاتنا

كيلو المعدن الأصفر يقترب من المليون جنيه.. تعرف على سعر الذهب

رسميا.. حظر انتقال وليد أزارو إلى الدوري السعودي

النساء يتصدرن المشهد.. أجمل صحفية سيارات في أمريكا

دعاء الفرج بعد صلاة المغرب.. ردده مهما كانت مصيبتك كبيرة

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن الإسكندرية

الشريط بجنيه واحد.. الصحة تعلن عن توفر أقراص لمنع الحمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز

قبل عيد الأضحى.. اكتشف اللحم الطازج بـ 4 علامات