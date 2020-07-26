ايه الحكاية .. طرح برومو أغنية حمو بيكا الجديدة





ويشارك في الغناء كلا من علي قدورة ونور التوت ومودي أمين، والتوزيع لفيجو الدخلاوي.





وكان حمو بيكا قد أثار جدلا كبيرا بفيديو له انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثناء تسجيله أغنية مهرجانات جديدة.





وظهر حمو بيكا في الفيديو وهو يتلعثم في نطق جملة " وباتون ساليه بالسمسم هات" ليكررها أكثر من مرة بشكل كوميدي وعفوي مع أصدقائه.





وكان حموبيكا قد دخل قائمة مطربي أغاني المهرجانات الممنوعين من الغناء بأمر نقابة المهن الموسيقية، بسبب اتهامهم بافساد الذوق العام.

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