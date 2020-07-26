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العرقسوس علاج فعال للحموضة ومشاكل الهضم

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:41 م
العرقسوس علاج فعال
العرقسوس علاج فعال للحموضة ومشاكل الهضم
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اسماء محمد
تأتى الحموضة ومشاكل الهضم فى مقدمة المشكلات الصحية الشائعة بين البشر وتتسبب فى الشعور بالتعب والهزل وعدم الراحة.
يعد عرق السوس من اكثر المشروبات القادرة على علاج مشاكل الجهاز الهضمى بفاعلية كبرى.
أوضح موقع " webmd" أن العرق سوس يستخدم منذ فترة طويلة لعلاج أعراض عسر الهضم مثل حرقة المعدة والارتجاع الحمضى "الحموضة" .
الاثار الجانبية الضارة للعرقسوس محدودة جدا اهمها تسببه فى ارتفاع ضغط الدم كما يشكل خطورة على مرضى الكلى.
يجب على النساء الحوامل عدم تناول العرقسوس او اى نبات له تاثير طبي دون الحصول على موافقة الطبيب.

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