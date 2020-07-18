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مرأة

من بينها تحسين الهضم.. ٧ فوائد صحية لتناول التوت

السبت 18/يوليه/2020 - 09:01 ص
لتعزيز المناعة..
لتعزيز المناعة.. للتوت ٧ فوائد صحية تعرف عليها
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رنا عصمت
تناولت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ الفوائد الصحية لتناول التوت.


وأشارت سوسن غزال إلى 7 فوائد لتناول التوت على النحو التالي:


1- تحسين الهضم: لأنه غني بالألياف المهمة ما يقلل من الإمساك والمغص.


2- تحسين النظر: لاحتوائه على مركبات كيميائية تمنع تداعي الخلايا، خاصة العيون، ويحوي العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على شبكية العين.


3- مكافحة السرطانات: لغناه بمضادات الأكسدة المتنوعة وفيتامين C وA، أظهرت بعض الدراسات أن تناوله يساعد على إبطاء سرطانات الجلد على وجه الخصوص.


4- لصحة جهاز الدوران: يحتوي على مواد تساعد على:
- تنظيم ضغط الدم وعلاج ارتفاعه. 
- تفتيت أي جلطات وخثرات دموية موجودة في الأوعية الدموية.
- خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم ورفع مستويات الجيد منه.
- خفض فرص الإصابة بأمراض جهاز الدوران المختلفة، مثل: تصلب الشرايين، والنوبة القلبية.
- تعزيز تدفق الدورة الدموية في الجسم، وذلك لغناه بالحديد.
5- تعزيز المناعة: لغناه بفيتامين C.


6- تقوية العظام والوقاية من هشاشتها: تحتوي ثماره على كميات كبيرة جدًا من المعادن اللازمة لتقوية العظام وتحسين صحتها، مثل: الحديد، وفيتامين K، والكالسيوم، والفوسفور، والماغنسيوم.


7- فوائد أخرى مثل:
- مكافحة الالتهابات المختلفة في الجسم ومنعها.
- مكافحة الاكتئاب، خاصة عند عمل شاي من ثمار التوت الشامي.
- علاج التعب المزمن.
- مكافحة الزهايمر وأمراض الذاكرة.
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