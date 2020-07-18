من بينها تحسين الهضم.. ٧ فوائد صحية لتناول التوت

تناولت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ الفوائد الصحية لتناول التوت.









وأشارت سوسن غزال إلى 7 فوائد لتناول التوت على النحو التالي:









1- تحسين الهضم: لأنه غني بالألياف المهمة ما يقلل من الإمساك والمغص.









2- تحسين النظر: لاحتوائه على مركبات كيميائية تمنع تداعي الخلايا، خاصة العيون، ويحوي العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على شبكية العين.









3- مكافحة السرطانات: لغناه بمضادات الأكسدة المتنوعة وفيتامين C وA، أظهرت بعض الدراسات أن تناوله يساعد على إبطاء سرطانات الجلد على وجه الخصوص.









4- لصحة جهاز الدوران: يحتوي على مواد تساعد على:

- تنظيم ضغط الدم وعلاج ارتفاعه.

- تفتيت أي جلطات وخثرات دموية موجودة في الأوعية الدموية.

- خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم ورفع مستويات الجيد منه.

- خفض فرص الإصابة بأمراض جهاز الدوران المختلفة، مثل: تصلب الشرايين، والنوبة القلبية.

- تعزيز تدفق الدورة الدموية في الجسم، وذلك لغناه بالحديد.

5- تعزيز المناعة: لغناه بفيتامين C.









6- تقوية العظام والوقاية من هشاشتها: تحتوي ثماره على كميات كبيرة جدًا من المعادن اللازمة لتقوية العظام وتحسين صحتها، مثل: الحديد، وفيتامين K، والكالسيوم، والفوسفور، والماغنسيوم.









7- فوائد أخرى مثل:

- مكافحة الالتهابات المختلفة في الجسم ومنعها.

- مكافحة الاكتئاب، خاصة عند عمل شاي من ثمار التوت الشامي.

- علاج التعب المزمن.