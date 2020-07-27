AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

16 طالبًا يؤدون اختبار التقدم لمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بشمال سيناء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:02 ص
تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء
Advertisements
احمد صالح
أدى 16 طالبًا  من المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (الضبعة) للعام الدراسي 2021/2020م الاختبار المؤهل للقبول بالمدرسة بمركز الاختبارات الدولية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء .

وتابع الاختبارات حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأشرف على الاختبارات، فريق مركز الاختبارات بالتطوير التكنولوجى وهم: هشام فرغل مدير المركز، والسيد فياض مسئول الاختبارات، و سعد بدير مدير ادارة التعليم الصناعى.

واوضح حمزه رضوان، أنه على الطالب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس، التي ستبين مكان وميعاد امتحان القبول لكل طالب، وعلى كل طالب التوجه لمقر امتحانه في المواعيد المحددة.

الي جانب ارتداء الطلاب والعاملين للكمامات الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقار مراكز التطوير التكنولوجي لأداء الامتحانات.

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، تعد طفرة بالتعليم الفني بمصر، وإطلاقها هذا العام الدراسي يؤكد على خطى الوزارة نحو إعداد فنين مؤهلين للعمل في جميع مجالات الصناعة.

وأضاف مجاهد، أنه يجب على المتقدم للإلتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، ألا يزيد عمره  فى أول أكتوبر 2019 عن 18 عاما، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2019 بمجموع لا يقل عن  250 درجة، وألا يقل مجموع كل من مقررات (الرياضيات و اللغة الإنجليزية والعلوم) عن 90%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل .. فتح باب التقدم لقبول الطلاب بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

فتح التقدم للمدرسة النووية بالضبعة غدا لمدة 10 أيام ..تعرف على الشروط

تفعيل رابط التقديم في مدرسة الطاقة النووية بالضبعة.. سجل بياناتك الآن

وزير التعليم يوضح إجراءات التقدم لاختبارات القبول في مدرسة الطاقة النووية بالضبعة

وزير التعليم يوضح المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة الطاقة النووية بالضبعة

3000 جنيه.. وزير التعليم يعلن مصروفات مدرسة الطاقة النووية بالضبعة 2021

ترشيحاتنا

ضياء السيد: تصريحات فاروق جعفر ستهدي الوداد لقب أفريقيا

لماذا رفض الشاب المعتدى عليه بالكويت رد الإهانة؟

حريق في عقار بمصر القديمة بجوار مترو الأنفاق

بعد الاعتداء على وليد بالكويت.. مدير جمعية صباح الأحمد يروي كواليس الواقعة

تطورات جديدة بشأن الاعتداء على مصري بالكويت.. فيديو

بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز