16 طالبًا يؤدون اختبار التقدم لمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بشمال سيناء

أدى 16 طالبًا من المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (الضبعة) للعام الدراسي 2021/2020م الاختبار المؤهل للقبول بالمدرسة بمركز الاختبارات الدولية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء .
وتابع الاختبارات حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأشرف على الاختبارات، فريق مركز الاختبارات بالتطوير التكنولوجى وهم: هشام فرغل مدير المركز، والسيد فياض مسئول الاختبارات، و سعد بدير مدير ادارة التعليم الصناعى.
واوضح حمزه رضوان، أنه على الطالب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس، التي ستبين مكان وميعاد امتحان القبول لكل طالب، وعلى كل طالب التوجه لمقر امتحانه في المواعيد المحددة.
الي جانب ارتداء الطلاب والعاملين للكمامات الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقار مراكز التطوير التكنولوجي لأداء الامتحانات.
وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، تعد طفرة بالتعليم الفني بمصر، وإطلاقها هذا العام الدراسي يؤكد على خطى الوزارة نحو إعداد فنين مؤهلين للعمل في جميع مجالات الصناعة.
وأضاف مجاهد، أنه يجب على المتقدم للإلتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، ألا يزيد عمره فى أول أكتوبر 2019 عن 18 عاما، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2019 بمجموع لا يقل عن 250 درجة، وألا يقل مجموع كل من مقررات (الرياضيات و اللغة الإنجليزية والعلوم) عن 90%.
وتابع الاختبارات حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأشرف على الاختبارات، فريق مركز الاختبارات بالتطوير التكنولوجى وهم: هشام فرغل مدير المركز، والسيد فياض مسئول الاختبارات، و سعد بدير مدير ادارة التعليم الصناعى.
واوضح حمزه رضوان، أنه على الطالب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس، التي ستبين مكان وميعاد امتحان القبول لكل طالب، وعلى كل طالب التوجه لمقر امتحانه في المواعيد المحددة.
الي جانب ارتداء الطلاب والعاملين للكمامات الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقار مراكز التطوير التكنولوجي لأداء الامتحانات.
وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، تعد طفرة بالتعليم الفني بمصر، وإطلاقها هذا العام الدراسي يؤكد على خطى الوزارة نحو إعداد فنين مؤهلين للعمل في جميع مجالات الصناعة.
وأضاف مجاهد، أنه يجب على المتقدم للإلتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، ألا يزيد عمره فى أول أكتوبر 2019 عن 18 عاما، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2019 بمجموع لا يقل عن 250 درجة، وألا يقل مجموع كل من مقررات (الرياضيات و اللغة الإنجليزية والعلوم) عن 90%.