هنسافر نحتفل.. سألنا المصريين: هتعملوا ايه في العيد؟.. فيديو

شهد عيد الفطر الماضى تشديدات من الحكومة المصرية للحرص على عدم نزول المواطنين في الشوارع والميادين، وذلك لمنع وجود الازدحام المعتاد في هذه الأوقات و لتجنب خطر الإصابة بفيروس الكورونا حفاظًا على صحة المواطن وحياته .





ومع اقتراب عيد الأضحى وبعد تخفيف التشديدات وفتح المولات والكافيهات بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أصبح للمواطن حرية أكبر للتنقل والتنزه.





ولهذا رصدت عدسة صدى البلد خطط وتوجهات المواطنين في عيد الأضحى المقبل .





في البداية ذكرت كاملة عبد الرحيم: أنها تخطط للسفر، وذلك لقضاء أوقات ممتعة بصحبة عائلتها في أحدى المدن الساحلية المصرية، معبرة بذلك عن سعادتها بسبب تقلص أعداد المصابين بفيروس كورونا وتلاشي الخوف والقلق مع مرور الوقت .





وأضاف صبحى محمد: أن الحالة النفسية العامة للمواطنين في تحسن ملحوظ ،كما يجب الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة بصحبة العائلة والأصدقاء مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية في حالة وجود تجمعات كبيرة حتى نتخطى هذه الأزمة .





وأكمل أحمد إبراهيم معبرًا عن حرصه الشديد لتجنب الإصابة في أوقات المناسبات ،أنه سيقضي هذا اليوم في منزله مع عائلته حفاظًا عليهم من العدوى بالكورونا .