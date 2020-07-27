أصالة تتغزل في شقيقتها احتفالا بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنانة اصالة نصري شقيقتها الكبرى " اماني نصري" بعيد ميلادها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت أصالة صورة ل شقيقتها وعلقت عليها قائلة "أختي لها قلّب أتفاخر بنقاءه.. وروح غضّة بسيطه لاتعرف إلّا العطاء .. طيّبة كضحكتها.. إسمها دائمًا حين أكتبه (توأمي).. تفهمني حتّى حين تخونني مُفرداتي.. تعرفني ولاتسألني مابي".









وتابعت: "هي أُمّ أولادي تحنّ كما أحنّ وتخاف وتقلق وتوجّه وتُعطي.. اليوم عيدها .. تمنّوا لها عمّرًا مديدًا وصحّة وسعادة وأمان .. فهي ومنّ يملك قلبًا مثلها ..مثل الورد والفراش والطيور .. في هذا العالم الّذي قستّ فيه بعض البشر .. تستحق أختي حتّى أكثر ممّا ذكرت .. كلّ عام وأنتِ الخير والحُب والطّيبه لجميع أفراد عائلتك الصّغيره والكبيره".







