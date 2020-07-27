استوحي أفكارا لفستان كتب الكتاب من هدير عاطف

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، ومن المعروف أن في الأعياد تكثر المناسبات مثل الخطوبة وكتب الكتاب والزفاف، ويعتبر كتب الكتاب تحديدا من أهم المناسبات التي تحرص البنت على الظهور خلالها بمظهر متميز، خاصة إذا كانت حفل كتب الكتاب مناسبة منفصلة عن حفل الزفاف.





تقول الفاشون بلوجر هدير عاطف، معظم البنات تقع في حيرة الظهور بشكل مختلف عن حفل الخطوبة وحفل الزفاف، لذا يجب اختيار ما سترتديه بعناية كبيرة.





وأكدت الفاشون بلوجر هدير عاطف، إذا كان كتب الكتاب سيكون في يوم آخر بعيدا عن يوم زفاف فهذا يعني أن على البنت التعامل مع المُناسبة كأنها حدث مُنفرد وتبدأ في تجهيز فستان مناسب لها خصيصا.





وأضافت هدير عاطف، يفضل أن يكون تصميم الفستان هادىء ورقيق جدا ليناسب أجواء لهذا الحدث، مؤكدة أن يفضل أن يتم اختيار لون الفستان من الألوان الفاتحة مثل الأوف وايت أو بيبي بلو أو سيمون أو روز.





وأكدت الفاشون بلوجر هدير عاطف، أن كتب الكتاب لا يقتصر على فكرة الفستان القطعة الواحدة فبإمكانك اختيار فستان من قطعتين كروب توب مع تنورة، أو الاعتماد على الجامبسوت سيكون فكرة رائعة، أو الحصول على فستان يجمع بين البنطلون مع إضافة تنورة من الخلف، حتى تنسيق بلوزة مع تنورة أو بنطلون.