طارق العشري: المصري لن يفرط في محمود وادي

قال طارق العشري مدرب المصري البورسعيدي، إن إدارة ناديه لاتنوي التفريط فى أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف طارق العشري ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن فريقه بدأ معسكر فى بورسعيد ثم انتقل إلى برج العرب لخوض عدد من المباريات الودية موضحًا أن استعدادات فريقه للدوري تسير بشكل جيد.
كما أكد طارق العشري أن فريقه جاهز لمباراة الزمالك في الدوري الممتاز، رغم النتائج المميزة التي يحققها الفريف الأبيض بمبارياته الودية.
كما تحدث عن أزمة المصري المالية قائلًا: "مشفق على إدارة نادي المصري بسبب الضائقة المالية، النادي البورسعيدي ليس هو الوحيد الذي تأثر بجائحة كورونا، بل العالم أجمع".
ورفض طارق العشري رحيل أى من لاعبي فريقه خلال الفترة المقبلة مؤكدا : "لن نسمح برحيل أى لاعب من القوام الأساسي للفريق، و غير مسموح برحيل محمود وادي إلى أى نادي داخل مصر".