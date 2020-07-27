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رياضة

طارق العشري: المصري لن يفرط في محمود وادي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال طارق العشري مدرب المصري البورسعيدي، إن إدارة ناديه لاتنوي التفريط فى أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف طارق العشري ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن فريقه بدأ معسكر فى بورسعيد ثم انتقل إلى برج العرب لخوض عدد من المباريات الودية موضحًا أن استعدادات فريقه للدوري تسير بشكل جيد.
كما أكد طارق العشري أن فريقه جاهز لمباراة الزمالك في الدوري الممتاز، رغم النتائج المميزة التي يحققها الفريف الأبيض بمبارياته الودية.
كما تحدث عن أزمة المصري المالية قائلًا: "مشفق على إدارة نادي المصري بسبب الضائقة المالية، النادي البورسعيدي ليس هو الوحيد الذي تأثر بجائحة كورونا، بل العالم أجمع".
ورفض طارق العشري رحيل أى من لاعبي فريقه خلال الفترة المقبلة مؤكدا : "لن نسمح برحيل أى لاعب من القوام الأساسي للفريق، و غير مسموح برحيل محمود وادي إلى أى نادي داخل مصر".

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