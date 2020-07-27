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فن

ويجز يطرح أغنية فيلم الغسالة.. اليوم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:01 ص
ويجز
ويجز
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آيه عاطف
يستعد الفنان ويجز، لطرح أغنية فيلم "الغسالة" اليوم الإثنين على "التيك توك" وجميع وسائل السوشيال ميديا، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع مصطفى الجوهري.

"الغسالة" هو أول الأفلام المصرية التي يتم عرضها بعد أزمة الكورونا وفترة التوقف الطويلة التي شهدتها دور العرض بسبب الوباء.

وكانت شركة دولار فيلم الموزعة لفيلم "الغسالة" قد قررت طرحه يوم ٣٠ من يوليو الجاري ليصبح أول أفلام عيد الأضحى التي أعلنت عن تواجدها في الموسم الفيلم سيتم طرحه بما لا يقل عن ١٠٠ نسخة.

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الفيلم هو من إنتاج  نيو سينشري وسينرجي فيلمز أفلام مصر العالمية ويلعب بطولته نخبة من النجوم هم احمد حاتم و هنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا.

وبيومى فؤاد و محمد سلام  واحمد فتحى وطاهر أبو ليلة  وعدد من ضيوف الشرف. وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن مما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.

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