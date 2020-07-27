إحنا فى عز الحر.. الأرصاد: يوليو وأغسطس يتميزا بارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

وأشار شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين على القاهرة والوجه البحري، بينما ستتراوح درجة الحرارة على جنوب الصعيد ما بين 43 إلى 47 درجة بنهاية الأسبوع.

ولفت إلى أن الرطوبة تصل لـ 80% على القاهرة، مؤكدًا أن شهرى 7 و8 يشهدان ارتفاعا فى درجات الحرارة و أيضا ارتفاعا فى الرطوبة.





ونوه إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.