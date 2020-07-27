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إحنا فى عز الحر.. الأرصاد: يوليو وأغسطس يتميزا بارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء لن تشهد تغييرا كبيرا خلال الفترة المقبلة، مضيفًا : "شهرا يوليو وأغسطس هما عز الصيف".

وأشار شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين على القاهرة والوجه البحري، بينما ستتراوح درجة الحرارة على جنوب الصعيد ما بين 43 إلى 47 درجة بنهاية الأسبوع.

وأوضح شاهين، أن الفترة المقبلة لن تشهد أي ظواهر جوية حادة، مستبعدا حدوث انخفاض في درجة الحرارة خلال أيام العيد، فضلا عن استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، منوها بأن اللجوء للمناطق الساحلية يكون هو الحل الأمثل لهذه الأجواء.

ولفت إلى أن الرطوبة تصل لـ 80% على القاهرة، مؤكدًا أن شهرى 7 و8  يشهدان ارتفاعا فى درجات الحرارة و أيضا ارتفاعا فى الرطوبة.

ونوه إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

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