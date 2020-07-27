أمطار خفيفة فى الصعيد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد، موضحا أننا فى حالة تقلبات جوية، وهذا مستمر خلال الفترة المقبلة.





وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن سقوط الأمطار خفيفة غير مؤثرة، وأن الرطوبة ستكون مرتفعة خلال الأيام المقبلة، وهذا شئ طبيعي.





وأشار محمود شاهين إلى أن الرطوبة تصل لـ 80% على القاهرة، مؤكدًا أن شهر 7 و8 تشهد ارتفاع فى درجات الحرارة و أيضا ارتفاع فى الرطوبة.

ولفت غلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.







